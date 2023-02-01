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Нетаниягу: "Ни одна из реформ не связана с моим судом"
01.02.2023 07:41 Ольга Белозерова

Нетаниягу: "Ни одна из реформ не связана с моим судом"

В интервью СNN премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу отверг утверждения о том, что он настаивает на судебной реформе из-за собственного судебного процесса.

"Это ложь. Ни одна из реформ, о которых мы говорим - эти демократические реформы - не имеют ничего общего с моим судом",- подчеркнул он.

Нетаниягу добавил, что опасения по поводу израильской демократии вызваны "непониманием, отсутствием информации, лозунгами", а также "политическими оппонентами, проигравшими выборы". 

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