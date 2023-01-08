



Нетаниягу: "Заявления о конце израильской демократии безосновательны"

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу заявил, что нет оснований, чтобы утверждать, что судебная реформа будет концом демократии.



Об этом Нетаниягу сказал на заседании Кнессет, сообщает "Аруц Шева".



"Утверждение о том, что судебная реформа является концом демократии, лишено каких-либо оснований. Реформа, представленная министром Левиным, будет обсуждаться в Конституционном комитете - законном и правильном форуме для обсуждения", - заявил глава израильского правительства.



Нетаниягу добавил: "Попытка вернуть правильный баланс между ветвями власти - это не разрушение демократии, а укрепление демократии. Поэтому нет сомнений, что делать это нужно ответственно и взвешенно - и это что мы будем делать".