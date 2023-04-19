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Нетаниягу: несмотря на разногласия, все мы - братья и сестры | Фото: Амос Бен-Гершом, GPO.
19.04.2023 13:52 Алина Груднева

Нетаниягу: несмотря на разногласия, все мы - братья и сестры

В среду, 19 апреля, премьер-министр Биньямин Нетаниягу на горе Герцля заложил краеугольный камень мемориального зала жертв террора.

"Несколько лет назад мы возвели на горе Герцля мемориальный зал павшим в войнах Израиля, а через несколько лет будет возведен мемориал в честь погибших в терактах. Даже если у нас есть разногласия во взглядах и мнениях - прежде всего мы братья и сестры", - сообщил он.

По словам Нетаниягу, террор, преднамеренно направленный против невинных, не различает между светскими и религиозными, евреями и неевреями, правыми и левыми.

"У всех одна судьба. Мы помним всех и обязуемся от их имени бороться с террором до конца. Да будет благословенна память убитых и навсегда сохранена в наших сердцах", - подчеркнул он.

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