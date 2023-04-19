Нетаниягу: несмотря на разногласия, все мы - братья и сестры
В среду, 19 апреля, премьер-министр Биньямин Нетаниягу на горе Герцля заложил краеугольный камень мемориального зала жертв террора.
"Несколько лет назад мы возвели на горе Герцля мемориальный зал павшим в войнах Израиля, а через несколько лет будет возведен мемориал в честь погибших в терактах. Даже если у нас есть разногласия во взглядах и мнениях - прежде всего мы братья и сестры", - сообщил он.
По словам Нетаниягу, террор, преднамеренно направленный против невинных, не различает между светскими и религиозными, евреями и неевреями, правыми и левыми.
"У всех одна судьба. Мы помним всех и обязуемся от их имени бороться с террором до конца. Да будет благословенна память убитых и навсегда сохранена в наших сердцах", - подчеркнул он.
הנחתי עכשיו את אבן הפינה להיכל הזיכרון לנפגעי פעולות האיבה שאנו מקימים בהר הרצל.— Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) April 19, 2023
לפני כמה שנים הקמנו בהר הרצל את היכל הזיכרון לחללי מערכות ישראל ובעוד כמה שנים יעמוד על תילו היכל ההנצחה לחללי פעולות האיבה.
יהי זכר הנרצחים ברוך ונצור בליבנו תמיד.
(צילום: חיים צח, לע״מ) pic.twitter.com/FjBbQhDRCs