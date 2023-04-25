Нетаниягу: нельзя забывать, что мы все братья и сестры
Премьер-министр Биньямин Нетаниягу выступил на мемориальной церемонии по случаю Дня памяти на Горе Герцля.
Он сказал, что в этом году, как никогда раньше, необходимо не забывать, что "все мы братья и сестры".
"В этом году, больше чем когда-либо, в День памяти храбрых представителей нашей нации мы будем помнить, что мы братья: евреи, друзы, мусульмане, бедуины, христиане и черкесы. Братья по службе, братья по крови", — сказал Нетаниягу.
Он подчеркнул, что Израиль во что бы то ни стало вернет тела погибших солдат ЦАХАЛа Орона Шауля и Хадара Голдина, а также двух мирных жителей, которых удерживает ХАМАС.
"Вместе мы будем стоять как братья, чтобы гарантировать нашу независимость из поколения в поколение. Вместе мы будем стоять как братья и склоним головы в бесконечной дани уважения героизму павших", - добавил он.
רה"מ נתניהו בטקס הזיכרון בהר הרצל: "גבורת הרוח מעניקה לנו את היכולת לגבור על אויבינו. יחד נעמוד כאחים ונשיב את אחינו אורון, הדר אברה והישאם" pic.twitter.com/MIReyPtsHo— כאן חדשות (@kann_news) April 25, 2023