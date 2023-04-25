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Нетаниягу: нельзя забывать, что мы все братья и сестры
25.04.2023 12:23 Алина Груднева

Нетаниягу: нельзя забывать, что мы все братья и сестры

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу выступил на мемориальной церемонии по случаю Дня памяти на Горе Герцля.

Он сказал, что в этом году, как никогда раньше, необходимо не забывать, что "все мы братья и сестры".

"В этом году, больше чем когда-либо, в День памяти храбрых представителей нашей нации мы будем помнить, что мы братья: евреи, друзы, мусульмане, бедуины, христиане и черкесы. Братья по службе, братья по крови", — сказал Нетаниягу.

Он подчеркнул, что Израиль во что бы то ни стало вернет тела погибших солдат ЦАХАЛа Орона Шауля и Хадара Голдина, а также двух мирных жителей, которых удерживает ХАМАС.

"Вместе мы будем стоять как братья, чтобы гарантировать нашу независимость из поколения в поколение. Вместе мы будем стоять как братья и склоним головы в бесконечной дани уважения героизму павших", - добавил он.

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