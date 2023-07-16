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Биньямин Нетаниягу
16.07.2023 21:05 Евгения Маркова

Нетаниягу недоволен послом в США из-за того, что его не пригласили в Белый Дом

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу обрушился с критикой на посла Израиля в США Майка Герцога во время встречи на прошлой неделе по поводу натянутых отношений правительства с администрацией Байдена. Об этом пишет онлайн-газета The Time of Israel со ссылкой на данные 13 канала.

“Вы должны были сделать больше, чтобы получить приглашение в Белый дом”, – сказал Нетаниягу послу.

Сообщается, что Герцог ответил, что уже несколько месяцев работает с администрацией США, чтобы подобрать удобное время.

Дипломатические источники 13 канала, утверждают, что Нетаниягу недоволен поездкой президента Ицхака Герцога на этой неделе в Нью-Йорк и Вашингтон, которая будет включать встречу с президентом США Джо Байденом в Белом доме. 

Нетаниягу сказал послу, который является братом президента, что, по его мнению, поездка придаст Белому Дому легитимность избегать приглашения премьер-министра в ближайшем будущем.

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