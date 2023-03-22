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Нетаниягу не разрешает выселенным поселенцам возвращаться в свои дома
22.03.2023 19:11 Наталья Богинская

Нетаниягу не разрешает выселенным поселенцам возвращаться в свои дома

После резкого упрека со стороны США премьер-министр пояснил что, несмотря на отмену Закона о размежевании, разрушенные еврейские общины не будут восстановлены.  

“Решение Кнессета аннулировать части размежевания положило конец закону, дискриминирующему евреев, проживающих в некоторых частях северной Самарии, части нашей исторической родины”, – сказал Нетаниягу в заявлении для СМИ в среду.


Но по словам премьера, изменение закона не означает, что поселенцам будет разрешено проживать в эвакуированных общинах или восстанавливать их.

“При этом правительство не намерено создавать новые общины в этих районах”, – уточнил глава правительства.


Комментарии Нетаниягу прозвучали вскоре после того, как закон вызвал международный резонанс .

Представитель Госдепартамента заявил, что администрация Байдена “крайне обеспокоена” “особо провокационным” законом и тем, что Израиль нарушил долгосрочные договоренности между Вашингтоном и Иерусалимом.

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