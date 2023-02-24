



Нетаниягу не пригласят в Белый Дом, пока он не поймет своего места и ограничений



Израильский журналист Амит Сегаль в своей еженедельной колонке сообщил несколько интересных фактов о проблемах правительства Нетаниягу.



США сообщили Нетаниягу, что его не пригласят в Белый дом, пока он "не поймет свое место и ограничения власти". Сегаль замечает: “Это супер-резкое сообщение, которое должно стать заголовком во всех СМИ”.



Сегаль добавляет: “Такой порки правительство не получало со времен Ицхака Шамира и замораживания гарантий”.



Сегаль также пишет, что Нетаниягу, "как человек, ценящий силу", очень впечатлен демонстрацией силы протеста - "От дома Тали Готлиба до Белого дома".