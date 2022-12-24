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Нетаниягу не намерен отдавать портфель МИД бывшему послу Дермеру
24.12.2022 21:05 Ольга Белозерова

Нетаниягу не намерен отдавать портфель МИД бывшему послу Дермеру

Журналист Дафна Лиэль сообщила, что, по оценкам партийных чиновников, Биньямин Нетаниягу не намерен отдавать пост министра иностранных дел бывшему послу Израиля в США Рону Дермеру.

Об этом пишет "Аруц Шева".

Ранее стало известно, что на этой неделе Нетаниягу провел встречу с Дермером, чтобы обсудить назначение последнего в правительство. По данным 12-го канала, Дермер выразил твердое желание войти в новое правительство, но только в должности министра иностранных дел. 

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