



Нетаниягу не намерен отдавать портфель МИД бывшему послу Дермеру

Журналист Дафна Лиэль сообщила, что, по оценкам партийных чиновников, Биньямин Нетаниягу не намерен отдавать пост министра иностранных дел бывшему послу Израиля в США Рону Дермеру.



Об этом пишет "Аруц Шева".



Ранее стало известно, что на этой неделе Нетаниягу провел встречу с Дермером, чтобы обсудить назначение последнего в правительство. По данным 12-го канала, Дермер выразил твердое желание войти в новое правительство, но только в должности министра иностранных дел.