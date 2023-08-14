



Нетаниягу не обеспокоен предупреждениями военных



По информации газеты Исраэль Ха Йом, премьер-министр Биньямин Нетаниягу, вопреки шуму в прессе не обеспокоен предупреждениями генералов о том, что отказ от службы в резерве наносит ущерб готовности ЦАХАЛа.



Газета пишет: “По словам источников в его окружении, он не пришел на совещание обеспокоенным и не уходил с него обеспокоенным. Однако он дал указание министру обороны и начальнику Генштаба сделать все необходимое для поддержания боеспособности. Его канцелярия сообщила, что "премьер-министр поручил поддерживать компетентность и готовность ЦАХАЛа в рутинных и чрезвычайных ситуациях к любым вызовам, и выразил признательность за усилия ЦАХАЛа по поддержанию компетентности, готовности и сплоченности, а также признательность регулярным и резервным служащим".

Премьер-министр полностью опроверг феномен “условной службы” в резерве". Впервые Нетаниягу изменил терминологию и не стал называть тех, кто заявил о своей неявке, "отказниками".