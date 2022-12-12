



Нетаниягу не может гарантировать судебные реформы

До истечения мандата на формирование правительства остаются считанные дни и на прошлой неделе состоялся напряженный разговор между депутатом Яривом Левиным и назначенным премьер-министром Нетаниягу, двумя близкими политиками, которые прошли долгий путь вместе.



Согласно сообщению Кан 11, Нетаниягу попросил Левина принять должность министра юстиции в новом правительстве, и Левин потребовал от Нетаниягу устного обещания, что тот даст ему необходимую поддержку для проведения драматических реформ в судебной системе. Речь идет об изменении Основного закона о судебной системе, резком изменении процесса выбора судей и решении о преодолении преодолении БАГАЦаа.



Нетаниягу не дал Левину”открытого чека”, попросил проводить коррекцию судебной системы постепенно и подождать с драматическими реформами, которые хочет провести Левин.



В свете этого Левин отказался принять пост министра юстиции, и Нетаниягу решил назначить его временным спикером Кнессета. Левин пообещал уйти в отставку до присяги нового правительства, но не исключено, что он будет вновь назначен на эту должность и станет постоянным спикером Кнессета.