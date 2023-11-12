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Нетаниягу не исключил заключения сделки по освобождению заложников
12.11.2023 17:30 Алина Груднева

Нетаниягу не исключил заключения сделки по освобождению заложников

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу не исключил возможности того, что будет заключена сделка с ХАМАСом по освобождению заложников, удерживаемых в Газе.

Об этом он сказал в интервью американскому телеканалу NBC News, не вдаваясь в детали относительно переговоров.

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"Я думаю, что чем меньше я буду говорить об этом, тем больше повышу шансы на то, что это реализуется. Военное давление - это единственное, что может привести к соглашению, и если оно будет достигнуто, что ж, мы об этом скажем", — подчеркнул Нетаниягу.

Ранее террористическая организация ХАМАС объявила, что прекращает переговоры об освобождении заложников из-за продолжающейся операции ЦАХАЛа в районе больницы Шифа в Газе.


 

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