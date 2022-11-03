



Нетаниягу не будет кланяться перед США

Биньямин Нетаниягу дал интервью радиостанции харедим “Кол Барама” и сказал, что его не пугает потенциальная конфронтация с американскими союзниками, которые, скорее всего, не одобрят вхождение крайне правого Бен-Гвира в коалиционное правительство.



Лидер “Ликуд” в интервью заявил, что, хотя он ценит вклад Соединенных Штатов, ему не будут диктовать выбор его следующих партнеров по коалиции. “Мы – демократическая страна, и мы сами решим, кто будет в следующем правительстве. Я умею не склонять голову и говорить “нет”, когда это необходимо”.



В воскресенье Нетаниягу заявил, что Бен-Гвир ”безусловно” может стать министром в следующем правительстве, если ему будет поручено формирование следующей коалиции.