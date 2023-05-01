



Нетаниягу "не беспокоит" бегство технологических компаний из-за судебной реформы

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу отверг перспективу оттока технологических предпринимателей из Израиля на фоне судебной реформы и противодействия ее продвижению со стороны левых политический сил.



"По правде говоря, нет, я не беспокоюсь, потому что Израиль — это кладезь технологий, кладезь инноваций", — сказал Нетаниягу в воскресенье программе CNN "Fareed Zakaria GPS".



"Некоторые из них, кто вывел деньги из страны, в итоге понесли убытки. Я не знаю, поместили ли они свои капиталы в банк Силиконовой долины, но Израиль — безопасное место. Я думаю, мы очень гордимся тем, что построили здесь настоящую надежную и ответственную свободную рыночную экономику", - добавил премьер.



Нетаниягу отверг также оппозицию его судебным реформам, заявив, что протесты раздуты и основаны на преувеличениях.



"Беспокойство, которое, я думаю, было отражено в самом начале и раздуто, как будто независимость судебной системы каким-либо образом будет скомпрометирована: это ложь, этого не произойдет. Есть разница между независимой судебной властью, которая всегда должна быть у Израиля, и всемогущей судебной властью. И я думаю, что люди начинают понимать, когда я смотрю на то, что происходит, они признают, что будущее Израиля в экономическом плане, в том числе в высокотехнологичном секторе, будет безопасным", — продолжил Нетаниягу.