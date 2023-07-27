



Нетаниягу назвал первый закон судебной реформы "незначительной поправкой"

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу в четверг заявил, что когда уляжется пыль, все поймут, что противоречивый план его правительства по реформированию судебной системы является лишь “незначительной поправкой” к “активистскому” Верховному суду, пишет i24news.



Ранее на этой неделе израильский парламент одобрил законопроект о разумности, первый крупный законодательный акт по пересмотру судебной системы, вызвавший массовые протесты.



“Это называют концом израильской демократии. Я думаю, что это глупо, и когда пыль уляжется, все это увидят”, — сказал Нетаниягу в интервью ABC News .



Новый закон лишает Верховный суд возможности отменять “необоснованные” решения правительства. Принятие законопроекта в понедельник Вашингтон назвал “неудачным”, в то время как Европейский союз заявил, что “внимательно и с беспокойством следит за развитием событий в Израиле”.



Критики плана реформ говорят, что он отталкивает Израиль от демократии и ведет к авторитарному правлению, в то время как сторонники говорят, что он отбирает часть власти у неизбираемых судей.



