



Нетаниягу назвал главную тему разговора с главой Пентагона

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу перед вылетом в Рим провел встречу с министром обороны США Ллойдом Остином.



Главу Пентагона по прибытии встретил израильский коллега Йоав Галант. После разговора с ним Остин отправился на встречу с Нетаниягу.



"Сегодня я встретился с министром обороны США Ллойдом Остином. Наша общая цель – предотвратить вооружение Ирана ядерным оружием, пресечь иранскую агрессию, обеспечить безопасность и процветание в регионе и расширить круг мирных соглашений. Добро пожаловать в Израиль", - сообщил Нетаниягу.



На встрече также присутствовали советник по нацбезопасности Цахи Анегби, начальник штаба ЦАХАЛа, министр по стратегическим вопросам и военный секретарь премьер-министра.





