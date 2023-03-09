Новости » Политика
Нетаниягу назвал главную тему разговора с главой Пентагона
09.03.2023 14:55 Алина Груднева

Нетаниягу назвал главную тему разговора с главой Пентагона

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу перед вылетом в Рим провел встречу с министром обороны США Ллойдом Остином.

Главу Пентагона по прибытии встретил израильский коллега Йоав Галант. После разговора с ним Остин отправился на встречу с Нетаниягу.

"Сегодня я встретился с министром обороны США Ллойдом Остином. Наша общая цель – предотвратить вооружение Ирана ядерным оружием, пресечь иранскую агрессию, обеспечить безопасность и процветание в регионе и расширить круг мирных соглашений. Добро пожаловать в Израиль", - сообщил Нетаниягу.

На встрече также присутствовали советник по нацбезопасности Цахи Анегби, начальник штаба ЦАХАЛа, министр по стратегическим вопросам и военный секретарь премьер-министра.


 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы