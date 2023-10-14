



Нетаниягу назначит Смотрича "главой правительства"

После создания “узкого” кабинета безопасности правительство работает над созданием “узкого” гражданского кабинета, который будет заниматься всеми гражданскими вопросами, связанными с войной, - об этом стало известно газете Исраэль Ха Йом.



В четверг вечером премьер-министр вызвал на беседу министра финансов и попросил его возглавить гражданский кабинет - то есть своего рода “главой правительства по гражданским вопросам”.



Смотрич, в свою очередь, попросил время, чтобы поговорить с другими министрами, посмотреть, как можно мобилизовать системы и каковы последствия включения в такую работу, и договорились, что он даст ответ в начале недели.



Создание такого гражданского кабинета будет включать в себя все невоенные вопросы - работу с пострадавшими семьями, поиск жилья для эвакуированных в кибуцах и во всем южном регионе, вопросы образования и учебы, социального обеспечения, компенсации предприятиям, восстановление пострадавших районов и многое другое.