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Биньямин Нетаниягу
05.06.2023 21:59 Наталья Богинская

Нетаниягу назначил нового советника, назвавшего Байдена "непригодным"

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу назначил нового советника из СМИ, который критически высказался в адрес президента Джо Байдена, сообщает Haaretz.

Гилад Цвик, журналист консервативного израильского телеканала, в своих твитах назвал Байдена "непригодным" для правления и сказал, что он "медленно, но верно разрушает Америку". 

По крайней мере, один из твитов, которые были опубликованы ранее, был удален позже. Цвик, однако, написал в Twitter, что он был частным лицом, когда писал посты о Байдене.

"Сегодня я не придерживаюсь таких взглядов и буду действовать в кабинете премьер-министра вполне профессионально", – заявил он.

Цвик ранее работал в газете Israel Hayom, поддерживающей премьер-министра.
 

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