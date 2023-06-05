



Нетаниягу назначил нового советника, назвавшего Байдена "непригодным"

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу назначил нового советника из СМИ, который критически высказался в адрес президента Джо Байдена, сообщает Haaretz.



Гилад Цвик, журналист консервативного израильского телеканала, в своих твитах назвал Байдена "непригодным" для правления и сказал, что он "медленно, но верно разрушает Америку".



По крайней мере, один из твитов, которые были опубликованы ранее, был удален позже. Цвик, однако, написал в Twitter, что он был частным лицом, когда писал посты о Байдене.



"Сегодня я не придерживаюсь таких взглядов и буду действовать в кабинете премьер-министра вполне профессионально", – заявил он.



Цвик ранее работал в газете Israel Hayom, поддерживающей премьер-министра.

