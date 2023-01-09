



Нетаниягу назначил двух женщин-депутатов "Ликуда" новыми министрами

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу назначил двух женщин-депутатов партии "Ликуд" на новые министерские должности в своем правительстве.



Об этом сообщает Times of Israel.



Галит Дистель Атбарян станет министром народной дипломатии, а депутат Май Голан будет назначена министром в канцелярии премьер-министра.



Ожидается, что в результате этих назначений общее число нынешних министров достигнет 32, а общее число женщин-министров - до 6.