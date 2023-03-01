



Нетаниягу: насилие в отношении полиции неприемлемо

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу прокомментировал сегодняшние столкновения демонстрантов с полицией.



"Мы не приемлем насилие в отношении сотрудников полиции, перекрытие дорог и грубое нарушение законов. Право на протест — это не право на анархию", - подчеркнул он.



Нетаниягу поддержал министра внутренней безопасности Итамара Бен-Гвира, главу полиции и правоохранителей, действующих против "правонарушителей, мешающих обычной жизни граждан Израиля".

