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Нетаниягу: насилие в отношении полиции неприемлемо
01.03.2023 13:38 Алина Груднева

Нетаниягу: насилие в отношении полиции неприемлемо

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу прокомментировал сегодняшние столкновения демонстрантов с полицией.

"Мы не приемлем насилие в отношении сотрудников полиции, перекрытие дорог и грубое нарушение законов. Право на протест — это не право на анархию", - подчеркнул он.

Нетаниягу поддержал министра внутренней безопасности Итамара Бен-Гвира, главу полиции и правоохранителей, действующих против "правонарушителей, мешающих обычной жизни граждан Израиля".
 

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