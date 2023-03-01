



Нетаниягу: насилие и анархия - красная черта

Вечером, 1 марта, премьер-министр Биньямин Нетаниягу обратился к антиправительственным демонстрантам.



Обращение он сделал на фоне насильственных беспорядков, вспыхнувших в среду в Тель-Авиве.



"Свобода демонстраций — это не лицензия на ввержение страны в анархию, потому что суверенная страна не может терпеть анархию. Насилие и анархия — красная черта. Есть красные линии, которые нельзя пересекать", — сказал Нетаниягу.



По словам главы израильского правительства, насилие неприемлемо ни в Тель-Авиве, ни в Хавара. Он подчеркнул, что недопустимо блокировать дороги в стране.



רה"מ נתניהו בהצהרה: "חופש ההפגנה איננו רישיון לדרדר את המדינה לאנרכיה. יש קווים אדומים שאסור לחצות. לא נקבל אלימות - לא בחווארה ולא בתל אביב"#חדשותהערב | @SuleimanMas1 pic.twitter.com/gmy3Kq3f7q — כאן חדשות (@kann_news) March 1, 2023

Он напомнил о разногласиях вокруг плана размежевания 2005 года, подчеркнув, что два десятилетия назад внутренние дебаты были не менее бурными, однако израильтяне не позволили себе переступить красную черту."Эта борьба не переходила красных линий. Мы не видели тогда того, что видим сегодня. Демонстранты не били полицейских. Тогда мы не перешли красных линий. Оппозиция во главе со мной вела себя ответственно. Сегодня, к сожалению, оппозиция ведет себя безответственно", - отметил он.Премьер-министр призвал к спокойствию и прекращению насилия. По словам Нетаниягу, он верит и надеется на то, что скоро будет найден способ для проведения диалога с целью прийти к соглашению."Мы не поднимем руку друг на друга, потому что мы братья, у нас нет другой страны", - резюмировал он.