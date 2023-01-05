



Нетаниягу: Наш голос будет услышан в мире

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу принял участие в конференции всемирного движения "Бейтар".



Об этом сообщает пресс-служба главы правительства.



На конференции Нетаниягу заявил: "37-е правительство Израиля, сформированное менее недели назад, твёрдо намерено двигаться в правильном направлении, чтобы укреплять наше существование и наше будущее еврейского и демократического государства на земле наших предков в Эрец-Исраэль. Нам и сегодня нужны национальные реформы. Мы будем продвигать активную, энергичную и ответственную национальную политику.



Мы проведём реформу в сфере безопасности. Будем действовать решительно, жёстко и мощно против террористических группировок радикального исламизма в нашем регионе. Мы предотвратим военное присутствие Ирана в Сирии и продолжим бескомпромиссную борьбу против намерения Ирана создать ядерный арсенал.



Мы проведём реформу во внешней политике. Наш голос будет услышан в мире. Мы не будем склонять голову и подчиняться диктату международного сообщества, будем отстаивать наши интересы в Государстве Израиль и Эрец-Исраэль.



Мы проведём реформу в экономике. Продолжим развивать свободную рыночную экономику, примем меры по сдерживанию инфляции и снижению дороговизны жизни (вы услышите об этом в ближайшие дни), принесём процветание всем гражданам Израиля, евреям и неевреям.



Мы проведём реформу в системе управления. Мы получили мандат на борьбу с преступностью и предпримем шаги, которые усилят личную безопасность во всей стране. Я предоставлю необходимую для достижения этой цели поддержку. Мы проведём и реформы, которые обеспечат правильный баланс между тремя ветвями власти.



Мы продолжим последовательно укреплять нашу мощь – военную, разведывательную, экономическую, политическую, социальную. Наше новаторство в сочетании сил и в понимании того, что одной из основ является экономическая мощь, поскольку невозможно поддерживать военную мощь и управлять ею без финансовых ресурсов. Сильная армия требует сильной экономики. Благодаря политике свободной рыночной экономики, которую мы проводили, наша экономика взлетела до небес. Израильская инновация стала именем нарицательным в мире.



Достигнутая нами экономическая мощь была использована для оснащения новыми самолетами, подводными лодками, кораблями, танками, перехватчиками, системой кибербезопасности. Другими словами, экономическая мощь, которую мы построили, напрямую трансформировалась в военную. Совокупность экономической и военной мощи привела нас к мощи государственной".



Фото: Амос Бен-Гершом, GPO.