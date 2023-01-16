



Нетаниягу: нас не переубедить

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу выступил на заседании фракции "Ликуд" относительно судебной реформы, против которой в Израиле проходят акции протеста, поддерживаемые оппозицией.



"Подобно тому, как нас не остановили нападки левых и СМИ, нас не переубедить и на этот раз", — сказал Нетаниягу.



В ответ на обвинения со стороны лидеров оппозиции Яира Лапида и Бени Ганца о том, что он скрывал от избирателей планы до выборов, премьер-министр подчеркнул, что его правительство делало и будет делать то, что было обещано во время кампании.



Нетаниягу также в очередной раз подчеркнул, что судебная реформа восстановит правильный баланс между тремя ветвями власти. По его словам, усиление политического контроля над судебной системой поставит Израиль в один ряд с другими западными демократиями, такими как США, где политики выбирают судей Верховного суда.



"Мы пытаемся присоединиться ко всем демократиям в мире посредством этого пакета реформ. Мы сделаем это на благо всех граждан Израиля", — подчеркнул он.