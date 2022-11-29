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Нетаниягу намерен попросить Герцога об отсрочке
29.11.2022 21:01 Алина Груднева

Нетаниягу намерен попросить Герцога об отсрочке

Биньямин Нетаниягу может попросить президента Ицхака Герцога о продлении срока мандата на формирование правительства.

 
Об этом говорится в отчете 12 канала израильского ТВ.
 
Нетаниягу поручено сформировать правительство до 13 декабря. Согласно отчету, несмотря на прогресс в коалиционных переговорах, он намерен попросить об отсрочке.
 
Герцог по своему усмотрению может предоставить Нетаниягу дополнительных 14 дней. 
 
В таком случае, у главы Ликуда будет больше времени на то, чтобы проработать все детали коалиционных соглашений.

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