



Нетаниягу: "Нам нужно научиться работать вместе"

Лидер оппозиции Биньямин Нетаниягу, который должен стать следующим премьер-министром, заявил, что после выборов необходимо "научиться работать вместе".



Об этом сообщает Times of Israel.



"После того, как выборы закончатся… нам нужно выйти из окопов и научиться работать вместе. Различия не исчезнут, и это нормально. У нас есть глубокие разногласия по нескольким вопросам, которые необходимо решать с ответственностью и вниманием. Спорить - это нормально, нам не нужно соглашаться во всем, но в то же время нам нужно знать, с чем мы согласны - с чем согласны большинство из нас", - заявил Нетаниягу.