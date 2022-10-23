



Нетаниягу: Надеюсь, Путин изменит свое видение Российской империи

Лидер оппозиции и глава "Ликуд" Биньямин Нетаниягу в пятницу выразил надежду, что президент России Владимир Путин "передумывает" и изменит свои планы по экспансии. Нетаниягу также сообщил, что рассмотрит вопрос о поставках оружия Украине, если он вернется к власти после выборов в Израиле 1 ноября.



Комментарии, по-видимому, знаменуют собой отход от давней позиции бывшего премьер-министра, согласно которой Израиль должен оставаться более нейтральным в отношении российского вторжения в Украину, учитывая желание Израиля сохранить свободу действий для нанесения ударов по иранским целям в Сирии, воздушное пространство которой контролирует Москва.



В июле он обрушился с критикой на нынешнее правительство за создание "опасного кризиса" в отношениях с Россией после того, как он много лет работал над развитием "взвешенных, сбалансированных и ответственных отношений с Кремлем".



В пятничном интервью USA Today Нетаниягу повторил эту мысль, заявив, что "наши военно-воздушные силы летают бок о бок в небе Сирии. Как премьер-министр я хотел обеспечить свободу действий израильских ВВС, чтобы фактически нанести удар по военным позициям Ирана, которые они пытались установить в Сирии для открытия против нас второго фронта террора. Слава Богу, нам это удалось".



Затем Нетаньяху спросили, считает ли он, что Путин действует рационально, расширяя российские военные операции в Украине.



"Я думаю, что он руководствуется своим видением воссоздания великого русского царства, и я надеюсь, что он передумает по этому поводу", — ответил Нетаниягу.



"Но я не хочу играть в психолога. Я хочу быть премьер-министром, получать всю информацию, а затем принимать решения о том, что делать, и делать ли нам что-то вообще в этом конфликте помимо того, что было сделано до сих пор", — добавил он.



Затем Нетаньяху указал, что действующую власть критикуют за отказ поставлять оружие Украине.



"Меня недавно спросили об этом, и я сказал, что рассмотрю этот вопрос, когда вступлю в должность", — сказал председатель оппозиции, который, похоже, зашел дальше в своей готовности практически поддержать Украину, чем когда-либо прежде.



"Мы все симпатизируем Украине. Это даже не вопрос, и я ничем не отличаюсь".