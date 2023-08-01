



Нетаниягу: Надеюсь, БАГАЦ не отменит поправки к Основному закону, - NBC News

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу в понедельник вечером пообщался с NBC News , отвечая на вопросы о судебной реформе и противодействии ее законодательству.



На вопрос, сбудется ли предсказание президента Израиля Ицхака Герцога о гражданской войне, Нетаниягу сказал: "Гражданской войны не будет, я вам это гарантирую. Но я думаю, что исправление дисбаланса в израильской демократии, когда судебная власть по сути присвоила себе почти все полномочия исполнительной и законодательной власти, - я думаю, что да, это важно сделать. Я думаю, когда пыль осядет, люди увидят, что израильская демократия укрепилась, а не ослабла, и страхи людей, которые разжигались и нагнетались, я думаю, утихнут, и они увидят, что Израиль такой же демократический, как и раньше, и даже более демократический".



Когда его спросили, подчинится ли он решению БАГАЦа о признании недействительными поправок к Основному закону относительно основания разумности, Нетаниягу сказал: ""Я думаю, что нам придется следовать двум правилам: Первое - израильские правительства подчиняются решениям БАГАЦа. И в то же время БАГАЦ уважает Основные законы, которые ближе всего к конституции. Я думаю, что мы должны придерживаться обоих принципов, и я надеюсь, что мы это сделаем".



Когда на Нетаниягу надавили, он повторил: "Помните, что я сказал: я надеюсь, что они не отменят решение, потому что я считаю, что мы должны придерживаться ОБОИХ правил".



Он добавил: "В американском понимании это выглядело бы так, как если бы Верховный суд, которому поручено следить за соблюдением конституции, признал бы недействительной поправку к конституции. Таким образом, это как бы оборачивается против самого себя и не имеет смысла. Я надеюсь, что этого не произойдет".



"Верховный суд Израиля сам сказал, что Основные законы, принятые сверхбольшинством в Кнессете или неслучайным большинством в Кнессете, являются основой конституции, они называют ее конституцией", - пояснил он, отметив: "По определению самого БАГАЦа, этот Основной закон, который они сейчас рассматривают, является частью нашей конституции".



Отвечая на вопрос об отказе резервистов служить, Нетаниягу сказал NBC : "Я думаю, что это прискорбно, что резервисты выстроились в очередь для того, что связано с политическими дебатами. Я просто считаю, что это неправильно. Я считаю неправильным втягивать людей в политические дебаты, я считаю, что это политизирует армию, я думаю, что большинство людей это понимают, и большинство людей против этого".



Он подчеркнул, что, по его мнению, принятие изменений по основанию разумности было важно "для того, чтобы ясно показать, что правительство не подчиняется диктату бывших генералов или людей, служащих в армии или в военных резервах. Потому что как только Израиль пойдет по этому пути и бывшие генералы смогут сказать вам: "Послушайте, если вы примете этот закон или не сделаете так, как мы сказали, мы подстрекаем военных к неповиновению", - тогда Израиль перестанет быть демократическим государством. Это реальная угроза демократии, и я думаю, что мы не можем с этим смириться".

