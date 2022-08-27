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Нетаниягу: Национальная честь – это не роскошь
27.08.2022 21:16 Алина Груднева

Нетаниягу: Национальная честь – это не роскошь

Лидер оппозиции Биньямин Нетаниягу прокомментировал линч около могилы пророка Шмуэля.

 
Соответствующее заявление он опубликовал в Telegram.
 
"Национальная честь – это не роскошь. Ее отсутствие будет стоить жизни. Шокирующая попытка линчевания около могилы пророка Шмуэля - десятки арабов жестоко нападают на молодого еврея после того, как он поднял израильский флаг, а когда он упал на землю, они продолжили его избивать, и все это на глазах полиция", - сказал Нетаниягу.
 
Он сказал правительству, что национальная честь - не роскошь, и, независимо от того, как партнеры относятся к насилию над евреями, немедленно необходимы жесткие действия.

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