



Нетаниягу: Национальная честь – это не роскошь

Лидер оппозиции Биньямин Нетаниягу прокомментировал линч около могилы пророка Шмуэля.

Соответствующее заявление он опубликовал в Telegram.

"Национальная честь – это не роскошь. Ее отсутствие будет стоить жизни. Шокирующая попытка линчевания около могилы пророка Шмуэля - десятки арабов жестоко нападают на молодого еврея после того, как он поднял израильский флаг, а когда он упал на землю, они продолжили его избивать, и все это на глазах полиция", - сказал Нетаниягу.

Он сказал правительству, что национальная честь - не роскошь, и, независимо от того, как партнеры относятся к насилию над евреями, немедленно необходимы жесткие действия.