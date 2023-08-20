



Нетаниягу на заседании кабинета министров: террористу скоро придет конец

Нетаниягу открыл заседание кабинета, упомянув о нападении в Хаваре, и пообещал, что ЦАХАЛ позаботится о террористе.



Премьер-министр Нетаниягу выступил сегодня, 20 августа, на заседании кабинета министров в связи со стрельбой в Хаваре, в результате которой вчера были убиты отец и сын.



“От имени граждан Израиля я хотел бы выразить соболезнования семье Шаи и Авиада, да будет благословенна их память. Отец и сын были убиты в результате жестокого теракта в Хaваре. Силы безопасности сейчас работают, чтобы поймать убийцу и свести с ним счеты, как мы поступали со всеми, кто убивает израильтян с тех пор, как было сформировано это правительство. День этого террориста придет, и раньше, чем он думает", - сказал Нетаниягу.

