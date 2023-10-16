



Нетаниягу на открытии сессии в Кнессете: наша цель - уничтожить ХАМАС

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу открыл зимнюю сессию Кнессета, которая началась с минуты молчания.



Он прокомментировал текущую ситуацию в Израиле после террористической атаки ХАМАСа.



"Наша цель — сокрушительная победа над ХАМАСом и устранение его угрозы Израилю раз и навсегда", - сказал Нетаниягу.



По словам главы израильского правительства, для победы нужны единство и решимость. Он подчеркнул, что Израиль извлекает уроки из произошедшей катастрофы.