



Нетаниягу на митинге в "Мерказ ха-Рав": лучшего правительства у нас не будет

Празднование Дня Иерусалима состоялось в четверг вечером в ешиве "Мерказ ха-Рав" в Иерусалиме, одной из выдающихся и самых старых религиозных сионистских ешив в Израиле, основанной первым главным раввином Израиля Авраамом Ицхаком Ха-Коэном Куком.



В рамках мероприятия состоялась торжественная вечерняя благодарственная молитва за освобождение Иерусалима и его воссоединение 56 лет назад с участием студентов ешивы, после чего ряд спикеров произнес речи в честь столицы Израиля.



На торжествах присутствовали премьер-министр Биньямин Нетаниягу и его жена Сара, а также главные раввины Давид Лау и Ицхак Йосеф, раввин Дов Лиор, деканы ешив и главные раввины городов по всей стране, мэр Иерусалима Моше Лион, министр финансов Бецалель Смотрич, министр экономики Нир Баркат, министр по делам Иерусалима Меир Поруш, министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир и другие министры и депутаты. Депутат Кнессета Михаль Волдигер, заместитель мэра Иерусалима Хагит Моше, депутат Кнессета Лимор Сон Хар Мелех были тепло встречены и присоединились к Саре Нетаниягу в женской секции.



Раввин Яаков Шапира, глава ешивы, обратился к премьер-министру и призвал его твердо стоять на страже безопасности, традиций и еврейской идентичности Израиля. Раввин Лео Ди, чья жена и две дочери были хладнокровно застрелены во время вождения автомобиля в долине реки Иордан, присутствовал на мероприятии, где он присоединился к радостным танцам и песням, и был приглашен вручить подарок, приготовленный ешивой для премьер-министра.



"В последние годы мне и моей жене Саре не хватало этой особенной встречи, и мы так счастливы снова быть здесь с вами по случаю праздника нашей столицы. Мы никогда не покидали этот дом и всегда находимся здесь в этот особый праздник. Иерусалим окутался бело-голубым облаком флагов на марше, который прошел в полную силу", — начал Нетаниягу.



Он отметил, что "несмотря на угрозы, я приказал провести парад по его обычному маршруту, и так, как должно быть. Тысячи израильских флагов, которые были подняты на нем, — это ответ террористическим организациям. Нас не победить и не запугать. Любой, кто попытается причинить нам вред, заплатит полную цену. Кровь на его руках будет на его собственной голове".



Нетаньяху обратился напрямую к членам коалиции в разгар споров о государственном бюджете и сказал: "Мы пообещали вернуть народу Израиля национальную честь и сдержали это обещание. Я хочу кое-что сказать своим друзьям по коалиции: У нас нет и не будет лучшего правительства, национального правительства, сильного правительства, которое заботится о наследии Израиля, о поселении на Земле Израиля, о народе Израиля и о будущем Израиля".



"Пришло время перестать угрожать, прекратить бойкотировать. Все должны работать вместе, чтобы принять бюджет ради единства Израиля, Земли Израиля и Торы Израиля", — сказал Нетаниягу.

