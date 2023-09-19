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Нетаниягу на Генассамблее ООН: расписание встреч на сегодня
19.09.2023 15:15 Алина Груднева

Нетаниягу на Генассамблее ООН: расписание встреч на сегодня

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу проведет серию дипломатических встреч в Нью-Йорке на полях Генассамблеи ООН.

Согласно его расписанию, в 18:45 (по Израилю, - ред.) он встретится с канцлером Германии Олафом Шольцем.

В 20:30 он проведет встречу с президентом Парагвая Сантьяго Пенья, в 22:25 - с президентом Украины Владимиром Зеленским.

В полночь он встретится с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Все четыре вышеперечисленных лидера выступят 19 сентября на Генассамблее вместе с президентом США Джо Байденом. Встреча с американским лидером состоится позже на этой неделе.

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