



Нетаниягу на базе АМАН: Израиль намного опережает врагов

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу 23 мая посетил базу разведывательного управления.



По данным пресс-службы канцелярии главы правительства, его сопровождали глава АМАН генерал-майора Аарон Халива и другие командиры.



Нетаниягу заслушал подробный отчет об усилиях по противодействию иранской угрозе на различных аренах, а также о борьбе с террором в Иудее и Самарии.



Кроме того, он ознакомился с разведданными, позволившими ликвидировать высокопоставленных членов палестинского "Исламского джихада" в ходе операции "Щит и стрела" .



"Я посетил одну из наших разведывательных баз и заканчиваю визит с большим воодушевлением. Израиль обнаруживает бреши в действиях каждого своего врага, и делает это, комбинируя человеческий и искусственный интеллект. Я увидел будущее, которое здесь и сейчас. Пусть наши враги знают, что мы намного их опережаем", - сказал Нетаниягу.



Также глава правительства получил обзор проекта "Гшарим" по передаче технологических знаний учащимся с периферии.



В канцелярии уточнили, что на встрече также присутствовали глава совета по нацбезопасности Цахи Анегби, глава аппарата премьер-министра Цахи Браверман и военный секретарь генерал-майор Ави Гиль.