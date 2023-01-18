



Нетаниягу: мы встретим кровавый террор железным кулаком

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу и директор ШАБАКа Ронен Бар посетили подразделения в Самарии во вторник, 18 января.



Глава правительства встретился с высшим командованием ШАБАКа и получил обширную разведывательную и оперативную информацию об операциях, с акцентом на контртеррористическую операцию "Волнорез" в Самарии.



По словам Нетаниягу, ШАБАК, ЦАХАЛ и силы безопасности будут продолжать действовать, откуда бы ни исходили террористические угрозы.



"Мы встретим кровавый терроризм железным кулаком. Мы будем знать, как найти их где угодно и когда угодно", - сказал Нетаниягу.