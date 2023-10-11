



Нетаниягу: мы уничтожим ХАМАС, как мир уничтожил ИГИЛ

Вечером, 11 октября, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу, председатель "Махане-Мамлахти" Бени Ганц и министр обороны Йоав Галант решили дать пресс-конференцию.



"Мы пошли в атаку, каждый член ХАМАСа будет уничтожен. Мы уничтожим их, как мир уничтожил ИГИЛ", - сказал Нетаниягу.



По словам главы израильского правительства, зверства, совершенные ХАМАСом, были даже хуже того, что позволяли себе члены ИГИЛ. Речь идет об обезглавленных невинных людях, изнасилованных женщинах, о тех, кого сжигали живьем.



Нетаниягу отметил, что уже четырежды говорил с президентом США Джо Байденом, заручившись поддержкой с его стороны, которая является критически важной для Израиля. Он также добавил, что для борьбы с террором в Израиле договорились сформировать чрезвычайное правительство единства.

