



Нетаниягу: мы сведем счеты со всеми террористами

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу приветствовал ликвидацию террористов, убивших около месяца назад в Иорданской долине Лию (Люси) Ди (48 лет) и двух ее дочерей, Майю (20 лет) и Рину (16 лет).



"Сегодня утром мы свели счеты с убийцами Люси, Майи и Рины Ди. Наше послание тем, кто нападает на нас, и тем, кто попытается напасть: это займет день, неделю или месяц, но будьте уверены, что мы сведем с вами счеты", - сказал он.



По словам Нетаниягу, не имеет значения, где террористы пытаются спрятаться, силы безопасности все равно их найдут.



"Те, кто наносит нам вред, пусть пеняют на себя. Хочу поблагодарить силы безопасности и наших мужественных бойцов, которые действовали денно и нощно, чтобы свести счеты с убийцами", - резюмировал он.



Ранее ликвидацию террористов приветствовал министр обороны Йоав Галант.

