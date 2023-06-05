



Нетаниягу: мы сами справимся с любой угрозой

Кабинет безопасности под председательством премьер-министра Биньямина Нетаниягу собрался в воскресенье вечером в рамках военных учений “Твердая рука” в командном центре ЦАХАЛа в Кирье в Тель-Авиве.



Премьер-министр и министры кабинета принимают участие в учениях, которые имитируют конфликт, вспыхивающий на севере и распространяющийся на другие арены.



Нетаниягу сказал в начале смоделированного заседания кабинета безопасности: “Реальность в нашем регионе быстро меняется. Мы не стоим на месте. Мы адаптируем нашу боевую доктрину и наши возможности для действий в соответствии с этими изменениями и нашими целями, которые не меняются“.



“Мы привержены действиям против иранской ядерной программы, против ракетных ударов по Государству Израиль и против возможности соединения фронтов, что мы называем многосторонней кампанией“, — добавил он.



“Это требует от нас оценки, если это возможно, заранее, многих основных решений, которые кабинет безопасности и правительство должны будут принять вместе с органами безопасности, ЦАХАЛом и другими элементами безопасности“, — продолжил Нетаниягу.



“Это цель учений. Мы уверены, что со всеми угрозами справимся сами, а также с помощью других средств", - заключил он.

