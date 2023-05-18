



Нетаниягу: мы продолжим прилагать все усилия для возвращения Менгисту

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу выступил на церемонии памяти евреев из Эфиопии, погибших по пути в Израиль, которая проходит на горе Герцля.



В ходе своей речи он упомянул пленного израильтянина Авера Менгисту - члена эфиопской общины, которого удерживает ХАМАС с 2014 года.



"Мы, безусловно, помним Авера Менгисту и будем продолжать прилагать все усилия, чтобы вернуть его домой", — сказал премьер-министр.



Членов эфиопской общины Нетаниягу назвал "главными героями и героинями этой истории".



"Прежде всего вы заслужили славу. Когда вы целовали Землю Израиля, когда касались камней Иерусалима, мы все плакали вместе с вами", - добавил он.



Напомним, в начале 2023 года боевое крыло ХАМАСа впервые опубликовало видео с пленным израильтянином Аверой Менгисту. Молодой человек спрашивал, как долго он еще будет находиться в плену.





