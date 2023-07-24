



Нетаниягу: мы открыты для переговоров о более масштабной реформе

Премьер-министр Нетаниягу заявил в телевизионном заявлении, что граждане страны должны оставаться “братьями”, несмотря на разногласия.



Он сказал, что сегодняшнее законодательство было “необходимо“, чтобы позволить избранному правительству править. Премьер-министр обвинил оппозицию в неспособности прийти к компромиссу, утверждая, что все предложения его стороны были отклонены.



“Несмотря ни на что, друзья мои, мы будем продолжать искать переговоров и соглашения“, - сказал он.



Касаясь остальной части законодательства по реформе, он сказал, что в ближайшие дни коалиция обратится к оппозиции с просьбой о переговорах, “чтобы достичь общего согласия по всем вопросам“ к концу ноября.



“Ни одна из сторон не может взять под контроль суд. Это не произойдет в наше время“, — говорит Нетаниягу.



Премьер-министр говорит, что ЦАХАЛ должен оставаться выше любых политических разногласий: “У нас одна нация, один дом, один народ. Накануне Тиша бе-Ав мы должны беречь их превыше всего“.

