



Нетаниягу: мы отбросили ХАМАС на десятилетие назад

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу прокомментировал действия Армии обороны Израиля в Дженине.



"В ходе операции Страж стен мы изменили баланс сил относительно ХАМАСа. Мы отбросили его на десятилетие назад", - подчеркнул он.



По его словам, с тех пор ХАМАС не выпустил по Израилю ни одной ракеты из Газы в течение нескольких нет.



"В ходе операции Щит и стрела мы изменили баланс сил относительно "Исламского джихада", ликвидировав руководство организации в Газе. На прошлой неделе мы снова изменили баланс сил, на этот раз относительно террористов в Иудее и Самарии", - подчеркнул он.



По словам Нетаниягу, ЦАХАЛ уничтожил террористов в Дженине с помощью беспилотника, и это - "намек на будущее".



"Мы проводим решительную политику, которая позволяет ЦАХАЛу использовать все имеющиеся в нашем распоряжении инструменты для защиты безопасности граждан Израиля", подчеркнул он.

