



Нетаниягу: мы не заинтересованы в эскалации на нескольких аренах

Израиль сейчас не заинтересован в эскалации сразу на нескольких аренах.



По данным 12-го канала израильского ТВ, такое заявление в ходе закрытой встречи с узким кругом министров сделал премьер-министр Биньямин Нетаниягу.



По данным телеканала, сначала глава правительства изложил два основных принципа министру обороны, главе МИД, министру внутренней безопасности, министру по стратегическим вопросам и высокопоставленным представители сил безопасности.



По его словам, во-первых, Израилю не нужны эскалации, и уж точно, не на нескольких фронтах. Во-вторых, он отметил, что текущий период является "взрывоопасным" в календаре", потому нельзя вестись на провокации ХАМАСа.



Когда руководители сил безопасности покинуло комнату, он сказал оставшимся министрам, что необходимо выступить единым фронтом и не бросать вызов правительству.



"У нас внутри достаточно споров по другим вопросам. "Нам бросают вызов отовсюду — в оппозиции и на улице, по этому вопросу нам нужно избегать ненужных ссор внутри правительства", - сказал он министрам.



По данным телеканала, премьер-министр подписал с министрами соглашение о неразглашении.

