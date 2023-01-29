



Нетаниягу: "Мы не ищем эскалации, но готовы к любому сценарию"

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу выступил на заседании правительства и рассказал о мерах по борьбе с терроризмом, которые примет правительство.



Об этом сообщает канцелярия премьер-министра.



"Вчера военно-политический кабинет утвердил ряд мер по борьбе с террором. С одной стороны, мы расширяем развертывание и усиливаем работу сил безопасности, с другой - заставляем платить высокую цену тех, кто совершает акты террора, и их сторонников. Сегодня утром мы опечатали дом террориста, совершившего подлое нападение в Иерусалиме. В дальнейшем его дом будет разрушен. Мы приняли решение лишить прав на национальное страхование семьи, поддерживающие террор. Сегодня правительство обсудит два дополнительных шага: отмену удостоверений личности и отмену вида на жительство семьям террористов, поддерживающим террор. В то же время мы расширяем и ускоряем выдачу разрешений на огнестрельное оружие тысячам израильских граждан, включая работников служб спасения", - заявил Нетаниягу.



Глава правительства отметил: "В ближайшее время мы также примем решение о шагах по укреплению поселенческого движения в Иудее и Самарии, чтобы ясно дать понять террористам, стремящимся выкорчевать нас из нашей земли, что мы здесь навсегда. Кроме того, я поручил главе СНБ проверить использование дополнительных шагов, предложенных на заседании кабинета, которые в дальнейшем будут представлены общественности.



Мы не ищем эскалации, но мы готовы к любому развитию событий. Наш ответ террору - твердая рука, мощная, быстрая и точная реакция".



Нетаниягу подчеркнул: "Террористы хотят уничтожить всех нас без разбора, поэтому мы все как один должны объединиться в бескомпромиссной борьбе против них. Мы их победим".

