



Нетаниягу: мы круглосуточно работаем над обеспечением безопасности Израиля

В среду, 31 мая, премьер-министр Биньямин Нетаниягу посетил командный бункер "Бор" в комплексе "Кирия" в Тель-Авиве.



По данным пресс-службы канцелярии главы правительства, оттуда он наблюдал за ходом масштабных военных учений, имитирующих боевые действия сразу на нескольких фронтах.



Нетаниягу сопровождали министр обороны Йоав Галант, начальник генштаба ЦАХАЛа Герци Халеви, глава аппарата премьера Цахи Браверман и военный секретарь премьер-министра генерал-майор Ави Гиль.



Относительно проведения военных учений было проведено совещание, участники которого рассматривали разные сценарии развития событий, а также готовность ЦАХАЛа к одновременному ведению боевых действий на нескольких фронтах.



После этого Нетаниягу вместе с командующим ВВС генерал-майором Томером Баром, министром обороны и начальником генштаба наблюдал за симуляцией действий ВВС в экстремальных ситуациях и в рамаках многолетнего плана подготовки ЦАХАЛа к потенциальным угрозам.



"Мы постоянно работаем над тем, чтобы сохранить превосходство Государства Израиль в сфере безопасности. В этих учениях, имитирующих одновременное нападение с нескольких направлений, ЦАХАЛ и входящие в его состав ВВС еще раз доказывают свои безграничные возможности", - подчеркнул Нетаниягу.