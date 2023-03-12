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Нетаниягу: мы хотели бы ускорить экспорт газа в Европу через Италию
12.03.2023 10:38 Ирина Демьянова

Нетаниягу: мы хотели бы ускорить экспорт газа в Европу через Италию

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу пообещал помочь Италии, страдающей от нехватки энергии, превратиться в региональный энергетический центр во время своего визита в итальянскую столицу в пятницу. Об этом сообщает AzerNewsAz.

После встречи с премьер-министром Италии Джорджией Мелони Нетаниягу заявил, что хочет увеличить экспорт природного газа в Европу через Италию.
Такой шаг будет приветствоваться в Италии, которая изо всех сил пытается заменить импорт природного газа из России.

Нетаниягу и Мелони не раскрыли специфику импортной схемы.

“Италия заявила, что хочет стать центром поставок энергии в Европу. Мы думаем точно так же, и у нас есть запасы газа, которые мы начнем экспортировать, и мы хотели бы ускорить экспорт газа в Европу через Италию”, — сказал Нетаниягу. 
 

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