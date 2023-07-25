



Нетаниягу: мы готовы договариваться, все возможно

Коалиция готова продолжать переговоры с оппозицией, чтобы достигнуть договоренностей относительно правовой реформы.



Такое заявление сделал премьер-министр Биньямин Нетаниягу.



"Вчера множество израильтян собрались на демонстрации сторонников и противников реформы. На железнодорожной станции в Иерусалиме на эскалаторе поднимались сторонники реформы, а противники спускались. Все держали в руках флаги, скандировали. Затем, несмотря на разногласия, протянули друг другу руки, они пожимали друг другу руки не как враги, а как братья. Это народ Израиля, это наш дух. К этому надо стремиться всегда, особенно в эти дни", - сказал он.



По словам Нетаниягу, правительство осуществило важный демократический шаг, который восстановит баланс между ветвями власти.



"Мы приняли поправку, чтобы избранное правительство могло проводить политику в соответствии с решением большинства граждан. Это и есть суть демократии. Коалиция всячески добивалась договоренностей с оппозицией", - подчеркнул он.



Глава правительства добавил, что коалиция согласилась остановить законодательный процесс на три месяца и пойти на существенные изменения в первоначальном варианте.



"Ни одно из наших компромиссных решений не было принято ни разу. Даже сегодня на заседании в процессе голосования до последней минуты мы пытались договориться, но другая страна упорно отказывалась. Несмотря ни на что, мы продолжим стремиться к переговорам и достижению договоренностей. Мы не отказываемся от широкого консенсуса. Уже в ближайшие дни коалиция свяжется с оппозицией для проведения переговоров. Мы готовы обсуждать все и сразу, вести переговоры во время парламентских каникул, а если надо, добавить еще время - до конца ноября. Этого более чем достаточно, чтобы договориться обо всем", - отметил Нетаниягу.

