



Нетаниягу: Мы должны устранить стремление ПА к созданию государства

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу заявил на закрытом заседании комитета Кнессета по иностранным делам и обороне, что Израиль готовится к дню после председателя Палестинской автономии Махмуда Аббаса, сообщает Kan Reshet Bet.



Согласно сообщению, Нетаниягу сказал на заседании: "Мы готовимся ко дню после Аббаса. Нам нужна Палестинская автономия. Мы не можем допустить ее развала. Мы также не хотим ее развала. Мы готовы оказать ей финансовую помощь. Мы заинтересованы в том, чтобы [Палестинская] администрация продолжала работать".



Он добавил: "В тех областях, где ей удается действовать, она делает работу за нас. И мы не заинтересованы в ее развале".



На вопрос депутата Кнессета о целях арабов Палестинской автономии по созданию независимого государства, Нетаниягу повторил одно предложение: "Мы должны устранить их стремление к созданию государства".



88-летний Аббас находится на 19-м году четырехлетнего срока на посту президента ПА. Он отказывается проводить выборы уже почти 20 лет и до сих пор не назвал преемника.

