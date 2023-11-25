Тревога на севере Израиля
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Нетаниягу может уйти в отставку
25.11.2023 12:03 MIGnews.com

Нетаниягу может уйти в отставку

Считается, что ХАМАС предпримет максимальные усилия, чтобы потянуть время и продлить перемирие.

Предполагается, что ХАМАС начнет массированную пропагандистскую кампанию с помощью зарубежных СМИ, которые будут приглашены в Газу. В результате международное давление на Израиль с целью заставить его прекратить боевые действия резко возрастет. США, скорее всего, присоединятся к требованию долгосрочного прекращения огня и начала международного процесса по достижению политического соглашения, определяющего статус Газы.

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Возможно, что в этом случае участники протестного движения начнут демонстрации с требованием отставки Нетаниягу. Источники, близкие к премьер-министру, считают, что при таком развитии событий он может объявить о своем намерении подать в отставку и полностью уйти из политики.
 

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