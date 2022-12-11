



Нетаниягу может назначить Дуду Амсалема министром юстиции



Корреспондент газеты Маарив Анна Барски сообщает о том, что уже сегодня Биньямин Нетаниягу должен будет принять решение относительно своего кандидата на пост спикера Кнессета.



Источники, посвященные в детали, утверждают, что хотя окончательное решение еще не принято, тенденция состоит в том, чтобы поддержать кандидатуру "типа Давида Амсалема" на этот пост. Следует отметить, что Амсалем пользуется поддержкой ближайшего к Нетаниягу семейного круга, и это в дополнение к широким симпатиям среди активистов Ликуда.



Однако, по словам источников в Ликуде, Нетаниягу рассматривает и другой вариант, который прозвучал в его разговоре с депутатом Давидом Битаном: отдать Амсалему портфель министра юстиции, как тот требовал сразу после выборов. Тем временем уже завтра, 11 декабря, должно состояться голосование по кандидатуре на место уходящего спикера Кнессета, депутата Мики Леви от Еш Атид.

