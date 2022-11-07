



"Нетаниягу может дискредитировать успех правых"



Комментатору 14 канала Шимону Риклину не нравятся сообщения о том, что Биньямин Нетаниягу стремится быстро сформировать правительство, не взяв на себя обязательств по основным направлениям и не изложив детальный планы работы национального лагеря.



Вчера Риклин оценил, что "Нетаниягу - за национальное примирение. Поэтому он захочет больше партнеров не из правых. Поэтому ожидаются сюрпризы. Суд позволит ему назначить того, кого он захочет, при условии, что он не будет трогать суд. Вот почему Дермер появится, чтобы подготовить преемника для Нетаниягу. Этот твит был написан исключительно по моему мнению, без разговоров с кем-либо".



"Когда я слышу, что Нетаниягу выступает против написания основных принципов работы правительства, а также коалиционных соглашений. Я боюсь, что Нетаниягу может дискредитировать огромное достижение всех нас. Надеюсь, что я ошибаюсь", - добавил Риклин.



