Нетаниягу может дать место в списке "Ликуд" Моше Саада
Лидер "Ликуда" Биньямин Нетаниягу, как сообщается, рассматривает возможность предоставления зарезервированного места в партийном списке Моше Саада - бывшему заместителю начальника МАХАШ.
Об этом сообщает Times of Israel.
В июле Саада попал в заголовки газет со взрывными заявлениями о том, что члены правоохранительного истеблишмента Израиля были готовы игнорировать незаконную деятельность из-за опасений, что вмешательство в этот вопрос нанесет ущерб усилиям по судебному преследованию Нетаниягу.
Напомним, что израильские партии должны до завтрашнего вечера представить свои списки в Центральную избирательную комиссию в Кнессет.