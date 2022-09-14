



Нетаниягу может дать место в списке "Ликуд" Моше Саада

Лидер "Ликуда" Биньямин Нетаниягу, как сообщается, рассматривает возможность предоставления зарезервированного места в партийном списке Моше Саада - бывшему заместителю начальника МАХАШ.



Об этом сообщает Times of Israel.



В июле Саада попал в заголовки газет со взрывными заявлениями о том, что члены правоохранительного истеблишмента Израиля были готовы игнорировать незаконную деятельность из-за опасений, что вмешательство в этот вопрос нанесет ущерб усилиям по судебному преследованию Нетаниягу.



Напомним, что израильские партии должны до завтрашнего вечера представить свои списки в Центральную избирательную комиссию в Кнессет.

