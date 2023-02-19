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Нетаниягу: мир с Саудовской Аравией будет "квантовым скачком" в дипломатии
19.02.2023 20:30 Алина Груднева

Нетаниягу: мир с Саудовской Аравией будет "квантовым скачком" в дипломатии

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу подтвердил информацию о том, что его правительство работает над мирным соглашением с Саудовской Аравией.

Такое заявление он сделал вечером, 19 февраля, на ежегодной национальной конференции президентов американских еврейских организаций, которая состоялась в отеле Inbal в Иерусалиме.

По словам Нетаниягу, достижение соглашения о нормализации отношений с Саудовской Аравией станет дипломатическим "квантовым скачком".

Глава израильского правительства подчеркнул, что установление теплых отношений с Эр-Риядом изменит отношения Еврейского Государства с остальным арабским миром.

"Это приведет к эффективному прекращению израильско-арабского, а не израильско-палестинского конфликта", - подчеркнул он.

Нетаниягу также надеется на реализацию инфраструктурного проекта, который свяжет Аравийский полуостров с портом Хайфы благодаря железной дороге, проходящей через Иорданию.

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