



Нетаниягу: мир с Саудовской Аравией будет "квантовым скачком" в дипломатии

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу подтвердил информацию о том, что его правительство работает над мирным соглашением с Саудовской Аравией.



Такое заявление он сделал вечером, 19 февраля, на ежегодной национальной конференции президентов американских еврейских организаций, которая состоялась в отеле Inbal в Иерусалиме.



По словам Нетаниягу, достижение соглашения о нормализации отношений с Саудовской Аравией станет дипломатическим "квантовым скачком".



Глава израильского правительства подчеркнул, что установление теплых отношений с Эр-Риядом изменит отношения Еврейского Государства с остальным арабским миром.



"Это приведет к эффективному прекращению израильско-арабского, а не израильско-палестинского конфликта", - подчеркнул он.



Нетаниягу также надеется на реализацию инфраструктурного проекта, который свяжет Аравийский полуостров с портом Хайфы благодаря железной дороге, проходящей через Иорданию.